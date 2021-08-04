Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча с «Сочи» (3:0) на Sochi Hockey Open.

— Первая игра сезона, моментами была неплохая, соперник играл вторую игру и им было полегче. Мы проделали серьезную работу до турнира, ожидали, что будет непросто в плане физики, качества. Старались играть правильно и заслуженно выиграли. Мичков тоже в обойме, но он не участвовал в тренировочном процессе. Он сейчас младше всех. Посмотрим, у него хорошие перспективы. Приедет с Глинки — включится в команду.

Роман Ротенберг всегда работает в штабе — он его глава. Мы всегда работаем вместе. От единения тренерского штаба идет только позитив. У нас у всех распределены роли. Но у него нет конкретной специализации.