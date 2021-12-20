Брагин: «Игроки, приехавшие из сборной, находятся в хорошем игровом тонусе, все работали на результат»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч с нашей стороны, работали все 60 минут и, думаю, заслуженно победили, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Те, кто приехал из сборной, находятся в хорошем игровом тонусе. Сегодня все работали на результат, никаких проблем нет. У нас была хорошая атака с добиванием. Это хоккей, выигрывает тот, кто меньше ошибется. Второй гол, который пропустили мы, был необязательным».

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 40 матчах.