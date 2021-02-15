Брагин: «Чибриков в обойме, дадим ему поиграть»

Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал о кадровых проблемах команды.

— Как оцените дебют Чибрикова в сборной России, который стал самым молодым автором гола со времен Овечкина?

— Он всегда был талантлив. Рад, что не стушевался — в том числе и по этой причине он провел уже в районе 10-12 игр в составе СКА. Самое главное сейчас — чтобы он работал еще больше и лучше себя развивал. Ему нужно выходить на ведущие роли во взрослом хоккее. Хорошее будущее у него, очень рады, что он в нашей системе: здесь идет правильное развитие, — цитирует тренера сайт СКА.

— Планируете его снова привлекать к основной команде?

— Да. Сейчас у нас Хуснутдинов выбыл из-за травмы, а Никита в обойме, дадим ему поиграть.

— Как команда занималась во время паузы?

— Мы отдохнули, потом было четыре хороших рабочих дня. Занимались и тактической работой, и физику подтянули. Все в комплексе было.

— Насколько серьезно повреждение Хуснутдинова?

— Сейчас сложно сказать. Он поехал на рентген — там посмотрят, что с ним, и определят курс лечения.

— Есть ли шансы увидеть Каменева в ближайших матчах?

— Думаю, да. И у него, и у других будут шансы. Ротация сохранится, но в последних двух-трех играх мы уже должны определить состав, который в основном будет биться в плей-офф.

— Ткачев и Вей не травмированы?

— Нет.