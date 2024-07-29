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Сегодня, 21:53

Божко считает, что Ружичка способен заменить Цыплакова в «Спартаке»

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Экс-нападающий «Автомобилиста» Артем Божко считает, что 25-летний словацкий форвард Адам Ружичка сможет заменить нападающего Максима Цыплакова в московском «Спартаке».

В мае 2024 года 25-летний Цыплаков подписал соглашение новичка с «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на один год.

«С расширением лимита на легионеров в КХЛ мы увидим много качественных североамериканцев и других иностранцев с хорошим бэкграундом. Я бы выделил подписание Ружички «Спартаком». Он, конечно, не по спортивным причинам покинул Северную Америку, но по своим навыкам и мастерству — это игрок НХЛ. Ружичка поможет «Спартаку» и станет одним из лидеров команды. Это отличная замена Цыплакову», — цитирует Божко Legalbet.

25-летний Ружичка подписал контракт со красно-белыми в мае 2024 года. На счету словака 117 матчей в НХЛ, в которых забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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