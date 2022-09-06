Божко: «Рябыкину пришло время включить режим жесткости и подзакрутить гайки в «Авангарде»

Хоккейный эксперт Артем Божко оценил неудачный старт сезона для «Авангарда».

В первых двух матчах регулярного чемпионата КХЛ омичи проиграли «Витязю» (2:3) и минскому «Динамо» (3:6).

«У «Авангарда» действительно присутствуют проблемы в игре, но пока прошло только два матча и еще рано бить в колокола. Однако определенные моменты настораживают. Если говорить о матче с «Витязем», то «Авангард» подвела слабая реализация моментов. После двух периодов омичи перебросали соперника 33-8, но забросили лишь две шайбы. Даже при этом «Авангард» мог рассчитывать на победу, но третий период команда Дмитрия Рябыкина провела крайне слабо. Если вспоминать прошлые сезоны под руководством Боба Хартли, то омичи даже такие матчи обычно доводили до победы ну или хотя бы до овертайма.

Кроме того, кажется, что тренерскому штабу «Авангарда» пока не хватает жесткости. Раньше команда играла строго по заданию и даже те встречи, где далеко не все получалось в завершении, как правило, вывозила за счет невероятной самоотдачи и дисциплины. Поймать 20 бросков на себя было минимальной нормой. А что мы увидели в Минске, когда забрасывал пятую шайбу Ник Меркли? Нападающие омской команды, потерявшие шайбу в чужой зоне, на прямых ногах возвращаются в оборону, а два защитника оказываются в роли манекенов уже за своей синей линией. Меркли объезжает их и завозит шайбу в пустые ворота. Не представляю, чтобы под руководством Хартли происходили подобные вещи», - приводит «РБ Спорт» слова Божко.

Специалист также поделился мнением о том, при каких условиях «Авангард» может начать добиваться результата.

«Если «Авангард» будет играть правильно, системно и самоотверженно, как под руководством Хартли. И не фрагментарно, а стабильно. Пока системная и правильная игра просматривается лишь эпизодами. Это повод для тренерского штаба подзакрутить гайки. Пришло время поработать с игроками ментально и, возможно, ввести в состав свежую кровь. Есть люди, которые допускают индивидуальные ошибки. Рябыкину пришло время включить режим жесткости», - добавил Божко.

Следующий матч «Авангард» проведет завтра, 7 сентября на выезде против СКА. Начало встречи – в 19.30 (мск).