Бойков войдет в штаб Знарка в «Ак Барсе», Витолиньш — нет

Бывший защитник «Динамо» Александр Бойков станет ассистентом Олега Знарка в «Ак Барсе». При этом его многолетний ассистент Харийс Витолиньш в Казани работать, скорее всего, не будет.

Ранее «СЭ» стало известно, что Юрий Бабенко станет помощником Олега Знарка, который возглавит казанский клуб.

До этого главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оставил свой пост. Вместе с Квартальновым завершили работу в клубе члены его тренерского штаба.