Бойков войдет в штаб Знарка в «Ак Барсе», Витолиньш — нет
Бывший защитник «Динамо» Александр Бойков станет ассистентом Олега Знарка в «Ак Барсе». При этом его многолетний ассистент Харийс Витолиньш в Казани работать, скорее всего, не будет.
Ранее «СЭ» стало известно, что Юрий Бабенко станет помощником Олега Знарка, который возглавит казанский клуб.
До этого главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оставил свой пост. Вместе с Квартальновым завершили работу в клубе члены его тренерского штаба.
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|68
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|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
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|21
|26
|49
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|48
|15
|33
|43
|11
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|48
|18
|30
|41
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|45
|14
|31
|37
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|73
|2
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|3
|Ак Барс
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|30
|18
|66
|4
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|28
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|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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|0 : 3
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