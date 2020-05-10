Бойков и Миронов пожертвовали продуктовые наборы и медикаменты благотворительному фонду

Хоккеисты московского «Динамо» пожертвовали продуктовые наборы и медикаменты благотворительному фонду, сообщается в официальном Twitter клуба.

Помощь фонду имени Елизаветы Глинки доставили игроки «Динамо» Сергей Бойков и Андрей Миронов.

— Вокруг нас немало тех, кто нуждается в помощи, — говорится в сообщении. — Особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Наш особый долг — помогать окружающим. Хоккейный клуб «Динамо» Москва не остается в стороне и оказывает поддержку детским домам и благотворительным фондам.