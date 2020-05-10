КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бойков и Миронов пожертвовали продуктовые наборы и медикаменты благотворительному фонду

18:15
Теги:

Хоккеисты московского «Динамо» пожертвовали продуктовые наборы и медикаменты благотворительному фонду, сообщается в официальном Twitter клуба.

Помощь фонду имени Елизаветы Глинки доставили игроки «Динамо» Сергей Бойков и Андрей Миронов.

— Вокруг нас немало тех, кто нуждается в помощи, — говорится в сообщении. — Особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Наш особый долг — помогать окружающим. Хоккейный клуб «Динамо» Москва не остается в стороне и оказывает поддержку детским домам и благотворительным фондам.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир