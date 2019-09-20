Бойд получил травму в матче с «Трактором»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о травме нападающего Дастина Бойда, которую тот получил в матче с «Трактором» (2:0).

— Во-первых, хочу поблагодарить Алматы, местных болельщиков. Честно скажу, это было очень здорово, такое трудно забыть, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Здесь мы чувствовали себя как дома, как в плане проживания, так и в плане домашней арены.

По игре — не очень простые времена у нас, череда травм. Могу сказать, что горжусь ребятами, поблагодарить за самоотдачу, за то, что по-тихоньку становимся той командой, которую хотят видеть и тренеры, и сами ребята, и наши болельщики. Омрачило победу. скорее всего, тяжелая травма Бойда сегодня — к сожалению, такое бывает.

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