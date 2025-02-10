Бояркин объяснил вызов игроков «Барыса» на Азиатские игры

Голкипер «Барыса» Никита Бояркин в интервью «СЭ» прокомментировал решение сборной Казахстана пригласить на Азиатские игры часть хоккеистов основного состава команды КХЛ.

«Решение принимало руководство. Понятно, что у нас сейчас не лучшая ситуация в плане таблицы. Решили, что турнир в Азии очень важен для нашей республики. Чтобы дети на что-то ориентировались и видели, что команда может выигрывать. Поэтому решили отправить туда игроков», — считает Бояркин.