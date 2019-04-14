"Бостон" победил "Торонто" и сравнял счет в серии. Зайцев заработал "-3"

"Бостон" одержал победу над "Торонто" во втором матче первого раунда Кубка Стэнли - 4:1. Победная шайба на счету нападающего Брэда Маршана.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на площадке 17 минут 40 секунд и завершил встречу с показателем "-3".

"Брюинз" сравняли счет в серии - 1-1, в первом матче они уступили 1:4. Следующие две игры состоятся на площадке "Мэйпл Ливз".

Кубок Стэнли

1/8 финала

Второй матч

"Бостон" - "Торонто" - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Койл - 1 (Бэкес), 4:44 - 1:0. Маршан - 1 (Пастрняк, Краг), 16:04 - 2:0. Хейнен - 1, 30:39 - 3:0. Кадри - 1 (Дермотт, Нюландер), 50:44 - 3:1. Бержерон - 2 (бол., Маршан, Гржельчик), 55:03 - 4:1.

Вратари: Раск - Андерсен.

Штраф: 8 - 21.

Броски: 41 (14+15+12) - 31 (7+9+15).

Наши: - - Зайцев (17.40/1/-3).

14 апреля. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-1 (1:4).