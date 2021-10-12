Борщевский вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Николай Борщевский вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива», сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне-2005/06 и сезоне-2008/09 56-летний специалист возглавлял молодежную команду «Локомотива», а с 2006 по 2008 год был ассистентом, а также исполняющим обязанности главного тренера основной команды. В сезоне-2012/13 Борщевский помогал Тому Роу тренировать возрожденный «Локомотив».

Также ярославский клуб заключил контракт с тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.