Борщевский вошел в тренерский штаб «Локомотива»
12 октября, 17:24
Николай Борщевский вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива», сообщается на официальном сайте клуба.
В сезоне-2005/06 и сезоне-2008/09 56-летний специалист возглавлял молодежную команду «Локомотива», а с 2006 по 2008 год был ассистентом, а также исполняющим обязанности главного тренера основной команды. В сезоне-2012/13 Борщевский помогал Тому Роу тренировать возрожденный «Локомотив».
Также ярославский клуб заключил контракт с тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Nikolaj-Borshhevskij-vernulsja-v-Lokomotiv-7859
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