Бородкин подписал контракт с «Витязем»
14:53
Защитник Артем Бородкин подписал контракт с «Витязем». Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter подмосковной команды.
Артём Бородкин подписал контракт с «Витязем»— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) May 3, 2020
На один год в линию обороны
В минувшем сезоне защитник выступал в «Тракторе».https://t.co/DA22CLl6Hd pic.twitter.com/lTlayryng4
На протяжении всей своей карьеры в КХЛ Бородкин выступал за «Трактор». В прошедшем сезоне 28-летний игрок принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и сделал 5 результативных передач.