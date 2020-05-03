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Бородкин подписал контракт с «Витязем»

14:53
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Защитник Артем Бородкин подписал контракт с «Витязем». Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter подмосковной команды.

На протяжении всей своей карьеры в КХЛ Бородкин выступал за «Трактор». В прошедшем сезоне 28-летний игрок принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и сделал 5 результативных передач.

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