Защитник Артем Бородкин подписал контракт с «Витязем». Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter подмосковной команды.

Артём Бородкин подписал контракт с «Витязем»

На один год в линию обороны



В минувшем сезоне защитник выступал в «Тракторе».https://t.co/DA22CLl6Hd pic.twitter.com/lTlayryng4 — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) May 3, 2020

На протяжении всей своей карьеры в КХЛ Бородкин выступал за «Трактор». В прошедшем сезоне 28-летний игрок принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и сделал 5 результативных передач.