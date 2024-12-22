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Сегодня, 16:37

Бородкин объяснил, почему у «Локомотива» много хейтеров в КХЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник «Трактора» Артем Бородкин заявил, что ему нравится оборонительный стиль игры «Локомотива».

— Есть ли в КХЛ команда, которая показывает скучный хоккей?

— Я бы не стал говорить «скучный хоккей». Многие говорят, что игра оборонительного плана скучная. Опять же, взять тот же «Локомотив», у них много хейтеров из-за того, что они играют в оборонительный хоккей. Мне интересно смотреть за этой командой: насколько они четко все делают, насколько у них слаженный механизм, насколько, скажем так, команды атакующего стиля разбиваются об это и не могут ничего сделать. Мне нравится такой стиль игры, — рассказал Бородкин Legalbet.ru

«Локомотив» находится на первом месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 60 очков после 37 матчей.

Источник: Legalbet.ru
Артем Бородкин
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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