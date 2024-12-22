Бородкин объяснил, почему у «Локомотива» много хейтеров в КХЛ
Бывший защитник «Трактора» Артем Бородкин заявил, что ему нравится оборонительный стиль игры «Локомотива».
— Есть ли в КХЛ команда, которая показывает скучный хоккей?
— Я бы не стал говорить «скучный хоккей». Многие говорят, что игра оборонительного плана скучная. Опять же, взять тот же «Локомотив», у них много хейтеров из-за того, что они играют в оборонительный хоккей. Мне интересно смотреть за этой командой: насколько они четко все делают, насколько у них слаженный механизм, насколько, скажем так, команды атакующего стиля разбиваются об это и не могут ничего сделать. Мне нравится такой стиль игры, — рассказал Бородкин Legalbet.ru
«Локомотив» находится на первом месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 60 очков после 37 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|37
|23
|14
|46
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|22.12
|14:00
|
ЦСКА – Нефтехимик
|7 : 4
|22.12
|14:00
|
Северсталь – Автомобилист
|3 : 2
|22.12
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|22.12
|17:00
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -