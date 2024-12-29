Рендулич: «Когда наблюдаешь за Кузнецовым, понимаешь, почему он выиграл Кубок Стэнли»

Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич поделился впечатлениями от игры за СКА вместе с форвардом Евгением Кузнецовым.

«Когда ты наблюдаешь за ним, то понимаешь, почему он выиграл Кубок Стэнли. Евгений — замечательный человек. В целом, в СКА все ребята — прекрасны, и я буду скучать по ним. Но если мы вдруг встретимся с ними в плей-офф, то не ожидайте, что мы с ними будем целоваться!» — цитирует Рендулича «РБ Спорт».

Хорватский хоккеист выступал за СКА с 2023 по 2024 год.

В нынешнем сезоне Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 встречах.