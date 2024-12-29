Рендулич: «Последние 3-4 месяца в СКА думал о завершении карьеры»

Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич прокомментировал период карьеры в СКА.

— Как вы переживали ситуацию, когда практически не играли в СКА?

— Это было очень тяжело, — цитирует Рендулича «РБ Спорт». — Поначалу, когда я две-три недели не выходил на лед, думал про себя: «Хорошо, нужно сосредоточиться на себе, чтобы стать лучше». А затем до меня дошло, что я в принципе не буду здесь играть. Ведь мне же никто не объяснял, почему я остаюсь в запасе. Очень тяжело — не выходить на лед два с половиной месяца, ведь я приезжал в СКА для того, чтобы играть в хоккей. Я же знал, что я — хороший игрок и могу помочь команде. Ни о ком не говорил плохо, но... Знаете, последние три-четыре месяца, что я был в СКА, я думал о том, чтобы закончить с хоккеем.

32-летний хорват провел за СКА 51 матч в сезоне-2023/24 FONBET Чемпионата КХЛ и набрал 27 (11+16) очков. В этом сезоне Рендулич набрал 4 (1+3) очка в 11 играх и был обменян в «Металлург».