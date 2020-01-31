Борис Видгоф: «Я предложил кандидатуру Савина на должность генерального директора «Трактора»

Бывший генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал новость, что он оставил свой пост. Его место занял председатель совета директоров в ООО «ЗаряД» и бывший хоккеист челябинского клуба Иван Савин.

— У нас одна цель — успех «Трактора», именно он является определяющим, — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора». — Я предложил кандидатуру Ивана на должность генерального директора Алексею Леонидовичу Текслеру, рад что президент поддержал мое предложение. Иван — отличный хоккеист, человек с большим авторитетом в хоккейном мире и опытный бизнесмен. Его хорошо знает и уважает челябинский болельщик. Я уверен, что на новом посту Иван сможет улучшить работу нашего любимого клуба по всем его направлениям, что должно повлиять на спортивные результаты главной команды.

— Для меня большая честь возглавить «Трактор», — добавил Савин. — Приложу максимум усилий, чтобы работать эффективно в интересах клуба. Спасибо президенту клуба Алексею Леонидовичу Текслеру за доверие.