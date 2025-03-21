Борис Ротенберг назвал хорошей идеей проведение матчей между КХЛ И НХЛ: «Спорт сближает все народы»

Президент «Сочи» и член исполкома РФС Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч сборной КХЛ против НХЛ.

«Хорошая идея — провести хоккейный матч между КХЛ и НХЛ. Это первый шаг к тому, чтобы показать, что спорт — вне политики. Спорт сближает все народы. Так было всегда», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.