21 марта, 09:00

Борис Ротенберг назвал хорошей идеей проведение матчей между КХЛ И НХЛ: «Спорт сближает все народы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент «Сочи» и член исполкома РФС Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч сборной КХЛ против НХЛ.

«Хорошая идея — провести хоккейный матч между КХЛ и НХЛ. Это первый шаг к тому, чтобы показать, что спорт — вне политики. Спорт сближает все народы. Так было всегда», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

КХЛ
НХЛ
Борис Ротенберг-старший
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Serge 129

    Все хороши... Как те бараны на горбатом мосту....

    22.03.2025

  • itiv

    Мля! Ну, конечно-лучший тренер страны!

    21.03.2025

  • Сергей Платонов-2

    А Овца с пукин-тим тоже вне политики ??? Проститутки пукинские(((((((((((

    21.03.2025

  • Сергей Платонов-2

    У ВС Высоцкого есть хорошая песня :"Идут по Украине солдаты группы "Центр"(((((((((((((((

    21.03.2025

  • Сергей Платонов-2

    Захватчики вторгаются на чужую территорию...Их за это убивают....((((((((((( Если что....

    21.03.2025

  • aniskin2410

    думаю, кто будет главным тренером на этих матчах, уже все знают :rofl:

    21.03.2025

  • Bruno Spencer

    Ага, типа Мариупольского матча смерти, как он сблизил немцев и граждан СССР, все обнимались и плакали от умиления

    21.03.2025

  • Пан Юзеф

    "Матч Смерти" был.

    21.03.2025

  • ngil

    Этот сговор о матче и есть чистая политика.

    21.03.2025

  • оппонент

    Ты бы Боря лучше предложил как нам с хохлами сблизиться, или хотя бы с финнами и поляками.

    21.03.2025

  • 804alex

    Президент "Сочи" друг Президента России и поэтому хвалит все что делает его друг.

    21.03.2025

  • Koira1

    вашим парням надо было дома сидеть))

    21.03.2025

  • Serge 129

    Что-то я не помню, чтоб Сталин с Гитлером в футбол играли..... Вчера пендосы сегодня дружбаны? Пока что они наших парней убивают, если что...

    21.03.2025

