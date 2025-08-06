Борис Ротенберг-младший: «Наши спортсмены будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о своем брате, известном хоккейном тренере Романе Ротенберге.

— Ваш отец сказал, что Роман Ротенберг живет хоккеем 24/7. Вы так же считаете?

— Мой брат любит хоккей, живет им 24/7. Я так же люблю футбол и живу им. Если смотреть стратегически, то нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены не имеют возможности выступать на тех соревнованиях, на которых они достойны быть. Я считаю, что они будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать. Мы этим занимаемся. Считаю, что нужно обратить внимание не только на футбол или хоккей. Есть много видов спорта, Россия — это народ талантов, нужно обращать внимание на все виды спорта.

Так случилось, что мы родились в спортивной семье, которая воспитала в нас важные принципы. Еще раз повторю, что мы не идеальные люди, мы можем ошибаться. Я знаю брата, как он выкладывается, он еще принесет большую пользу российскому хоккею. А я буду стараться не отпускать его слишком далеко. Он хоккей развивает, а я буду развивать футбол. И мы добьемся результатов», — сказал Ротенберг «СЭ».

1 июля Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров хоккейного «Динамо».

Борис Ротенберг завершил карьеру игрока в 2022 году, после чего занял должность директора департамента развития молодежного футбола красно-зеленых.