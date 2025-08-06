Хоккей
6 августа, 12:40

Борис Ротенберг-младший: «Наши спортсмены будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать»

Константин Белов
Корреспондент

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о своем брате, известном хоккейном тренере Романе Ротенберге.

— Ваш отец сказал, что Роман Ротенберг живет хоккеем 24/7. Вы так же считаете?

— Мой брат любит хоккей, живет им 24/7. Я так же люблю футбол и живу им. Если смотреть стратегически, то нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены не имеют возможности выступать на тех соревнованиях, на которых они достойны быть. Я считаю, что они будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать. Мы этим занимаемся. Считаю, что нужно обратить внимание не только на футбол или хоккей. Есть много видов спорта, Россия — это народ талантов, нужно обращать внимание на все виды спорта.

Так случилось, что мы родились в спортивной семье, которая воспитала в нас важные принципы. Еще раз повторю, что мы не идеальные люди, мы можем ошибаться. Я знаю брата, как он выкладывается, он еще принесет большую пользу российскому хоккею. А я буду стараться не отпускать его слишком далеко. Он хоккей развивает, а я буду развивать футбол. И мы добьемся результатов», — сказал Ротенберг «СЭ».

1 июля Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров хоккейного «Динамо».

Борис Ротенберг завершил карьеру игрока в 2022 году, после чего занял должность директора департамента развития молодежного футбола красно-зеленых.

Борис Ротенберг-младший
Футбол
Хоккей
Роман Ротенберг
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
  • 804alex

    "Он хоккей развивает, а я буду развивать футбол. И мы добьемся результатов" (!!!) Рома уже "развил" и брат Ромы "разовьет"...

    06.08.2025

  • Догада

    мы, рюские, не обманывам дюг дюга

    06.08.2025

  • Igor Alexandrov

    вообще-то он не совсем русский....да еще легионеры

    06.08.2025

  • clyushnikoff

    Полный идиот

    06.08.2025

  • Несвин

    Какая талантливая семейка однако.

    06.08.2025

  • rashton22

    да уж..ещё те орлы.

    06.08.2025

  • андр

    О-ба-на! Еще один веселый представитель семейства героев труда! Вообще-то говорят русский дух, это так, для неучей-иностранцев.

    06.08.2025

  • Smail

    Да,согласна, сломать русских невозможно, поэтому только вперед

    06.08.2025

  • Псевдоним

    "Мы русские, не обманываем друг друга!" Цитата, фильм Брат 2.

    06.08.2025

  • Фирсыч

    Особенно сильны россияне с финскими паспортами.

    06.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Да...

    06.08.2025

  • СантехНИК

    "Ротенберг, Ротенберг, что-ж ты бросил Коня..." О. Газманов (из черновиков)

    06.08.2025

  • оппонент

    Россия — это народ талантов, вы с братиком на передовой.

    06.08.2025

    • Брынцев подпишет контракт с «Куньлунем»

    Гол Михалева в овертайме принес минскому «Динамо» победу над «Магниткой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

