Борис Ротенберг-младший: «Наши спортсмены будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать»
Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о своем брате, известном хоккейном тренере Романе Ротенберге.
— Ваш отец сказал, что Роман Ротенберг живет хоккеем 24/7. Вы так же считаете?
— Мой брат любит хоккей, живет им 24/7. Я так же люблю футбол и живу им. Если смотреть стратегически, то нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены не имеют возможности выступать на тех соревнованиях, на которых они достойны быть. Я считаю, что они будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать. Мы этим занимаемся. Считаю, что нужно обратить внимание не только на футбол или хоккей. Есть много видов спорта, Россия — это народ талантов, нужно обращать внимание на все виды спорта.
Так случилось, что мы родились в спортивной семье, которая воспитала в нас важные принципы. Еще раз повторю, что мы не идеальные люди, мы можем ошибаться. Я знаю брата, как он выкладывается, он еще принесет большую пользу российскому хоккею. А я буду стараться не отпускать его слишком далеко. Он хоккей развивает, а я буду развивать футбол. И мы добьемся результатов», — сказал Ротенберг «СЭ».
1 июля Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров хоккейного «Динамо».
Борис Ротенберг завершил карьеру игрока в 2022 году, после чего занял должность директора департамента развития молодежного футбола красно-зеленых.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -