Борис Ротенберг — о Романе: «Мой брат делает многое для популяризации хоккея, вы просто не знаете»
Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о тренерской работе в хоккее своего брата Романа Ротенберга.
«Мой брат делает многое для популяризации хоккея. Вы просто многого не знаете. Я лично знаю, сколько он сделал и будет делать на благо хоккея России. Я хочу поздравить его с тем, что СКА сейчас идет неплохо. Хоть и последняя игра (со «Спартаком» (0:5). — Прим. «СЭ») была тяжелой. Хочу выразить ему поддержку. Это человек, который искренне любит хоккей, который делает всевозможное для команды, для каждого пацана. Не в курсе, какой он тренер. Не общался с другими хоккеистами. Но все покажет результат», — сказал Ротенберг «СЭ».
В январе 2022 года Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. В этом сезоне его команда с 54 очками располагается на 5-й строчке в Западной конференции.
Дарик Агаларов
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|ЦСКА
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|25
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|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|5
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|25
|17
|54
|6
|Северсталь
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|26
|17
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|7
|Динамо Мн
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|24
|19
|53
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|42
|19
|23
|46
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|24
|40
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|16
|26
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|11
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|42
|13
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|41
|27
|14
|56
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|11
|Барыс
|46
|10
|36
|24
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|10.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|10.01
|19:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|10.01
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|10.01
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -