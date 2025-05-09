Хоккей
9 мая, 17:25

Борис Миронов возглавит «Ладу»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Борис Миронов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», новым главным тренером «Лады» станет Борис Миронов.

На данный момент 53-летний специалист продолжает работу в тренерском штабе Бенуа Гру в «Тракторе». Официально о его назначении будет объявлено после финала Кубка Гагарина.

В ноябре Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады». Исполняющим обязанности был назначен Павел Зубов, которого в феврале утвердили на посту главного тренера тольяттинской команды.

В сезоне-2024/25 «Лада» заняла десятое место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не сумела выйти в плей-офф.

