Борис Миронов: «Видно, что у ребят накопилась усталость»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Трактора» (1:4).

«Не все сегодня получилось из того, что мы хотели. Видно, что у ребят накопилась усталость. Четыре игры через день, с перелетами и переездами. Впрочем, это не оправдывает наше поражение — все команды в одинаковых условиях. Играли с достойным соперником, «Трактор» играл хорошо.

Чего нам не хватает? Есть заболевшие — приходится менять тройки атаки и пары защитников. Да, непростая ситуация — но ребята бьются и в новых сочетаниях. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует Миронова сайт красно-белых.