Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Торпедо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Болельщиков всех с победой, вы гнали ребят вперед. Хорошая игра, начало было чуть скомканным, потом схватили ненужные удаления, соперник ими воспользовался, увеличил счет. Но ребята достали из себя, показали характер, что у нас боевая команда, которая работает сплоченно. Характер проявили, вырвали победу, готовимся дальше.

— Что говорили при счете 1:3?

— Ну, естественно, подкорректировали игру, сказали: «Ребят, надо вытащить из себя все. 1:3 — не финальная сирена, есть еще 20 минут». Как мы сегодня показали, за 20 минут можно не только одну забросить, но и 3-4. Ребята молодцы, собрались. После второго был разговор. До них дошло, они все поняли и довели игру до победы.

— Что мешает начинать так хорошо, как сегодня в третьем, играть с первых минут?

— Хороший вопрос. Если бы мы знали, мы бы вам ответили (смеется). Мы всегда просим, чтобы они начинали игру так хорошо. Однако не всегда так получается. Но мы работаем над этим. Стараемся улучшать. Хочется, чтобы команда играла с первых секунд, смен и до последнего в умный, грамотный хоккей, — сказал Миронов.

В составе победителей хет-трик сделал Сергей Широков.