Борис Миронов: «После неважного начала пришлось поговорить в раздевалке»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после победы над «Барысом» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его команда начала матч не лучшим образом.

«Опять сталкиваемся с той же ситуацией - неважное начало, - цитирует специалиста сайт КХЛ. - Пришлось поговорить в раздевалке – донести. Ребята поняли эти слова, показали свой характер и дело довели до победы. Игра хорошая, но есть какие-то ошибки, нюансы, будем работать дальше».

В составе победителей дубль сделал Йори Лехтеря.