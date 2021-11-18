Борис Миронов: «После неважного начала пришлось поговорить в раздевалке»
22:57
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после победы над «Барысом» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его команда начала матч не лучшим образом.
«Опять сталкиваемся с той же ситуацией - неважное начало, - цитирует специалиста сайт КХЛ. - Пришлось поговорить в раздевалке – донести. Ребята поняли эти слова, показали свой характер и дело довели до победы. Игра хорошая, но есть какие-то ошибки, нюансы, будем работать дальше».
В составе победителей дубль сделал Йори Лехтеря.
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