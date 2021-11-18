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Борис Миронов: «После неважного начала пришлось поговорить в раздевалке»

22:57
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после победы над «Барысом» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его команда начала матч не лучшим образом.

«Опять сталкиваемся с той же ситуацией - неважное начало, - цитирует специалиста сайт КХЛ. - Пришлось поговорить в раздевалке – донести. Ребята поняли эти слова, показали свой характер и дело довели до победы. Игра хорошая, но есть какие-то ошибки, нюансы, будем работать дальше».

В составе победителей дубль сделал Йори Лехтеря.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/18/492729.html

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