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Борис Миронов объяснил, почему Пономарев пока не играет за основу «Спартака»

21:30
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о перспективах в команде нападающего Василия Пономарева, который в этом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки.

— Василий Пономарев сейчас отправился в «Химик». Это сейчас лучше для его развития?

— Конечно, игровая практика нужна. Чем играть по паре смен здесь, лучше играть по 20 минут игрового времени в «Химике». Это рабочая обстановка — игрок не должен засиживаться. Если у него есть возможность поиграть в «Химике», мы будем этим пользоваться — ему это только пойдет во благо, — цитирует Миронова сайт «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/matches/spartak-pobezhdaet-rizhskoe-dinamo-3-1/

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Иван Шитик все материалы автора

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