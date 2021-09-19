Борис Миронов объяснил, почему Пономарев пока не играет за основу «Спартака»
21:30
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о перспективах в команде нападающего Василия Пономарева, который в этом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки.
— Василий Пономарев сейчас отправился в «Химик». Это сейчас лучше для его развития?
— Конечно, игровая практика нужна. Чем играть по паре смен здесь, лучше играть по 20 минут игрового времени в «Химике». Это рабочая обстановка — игрок не должен засиживаться. Если у него есть возможность поиграть в «Химике», мы будем этим пользоваться — ему это только пойдет во благо, — цитирует Миронова сайт «Спартака».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/matches/spartak-pobezhdaet-rizhskoe-dinamo-3-1/
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