Борис Миронов объяснил, почему Пономарев пока не играет за основу «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о перспективах в команде нападающего Василия Пономарева, который в этом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки.

— Василий Пономарев сейчас отправился в «Химик». Это сейчас лучше для его развития?

— Конечно, игровая практика нужна. Чем играть по паре смен здесь, лучше играть по 20 минут игрового времени в «Химике». Это рабочая обстановка — игрок не должен засиживаться. Если у него есть возможность поиграть в «Химике», мы будем этим пользоваться — ему это только пойдет во благо, — цитирует Миронова сайт «Спартака».