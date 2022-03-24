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Сегодня, 23:23

Борис Миронов: «Кузьменко играет от души, от сердца, старается показывать свой лучший хоккей»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф против СКА (1:2 ОТ).

— Очередная хорошая тяжелая игра. Сказал бы так, что, естественно, игры в плей-офф, кость в кость, никак у нас не получается сломать оборону соперника. Один гол, тяжело выиграть 1:0 с такой командой, поэтому пытаемся, ищем какие-то варианты в тройках, чтобы улучшить свою результативность. Сегодня сложилась так игра, что получилось сравнять в конце, а в овертайме допустили ошибку. А овертайм, прекрасно понимаете, кто первый пропустил, тот и проиграл. Ничего страшного, готовимся, еще ничего не закончено. Будем готовы к следующей игре.

— Как игралось в обороне без одного из ведущих защитников Александра Никишина? И показалось, что в овертайме «Спартак» был не готов к такому натиску соперника. Повлияло ли на это отсутствие опыта игры в овертайме в плей-офф?

— В сезоне овертаймы мы выигрывали, но здесь, конечно, плей-офф, совсем другое. Я бы сказал, что здесь длинная лавка, некоторые не успевают смениться, выпустить свежих игроков, было наложение, СКА воспользовался этим. Старались думать больше об обороне и ждать терпеливо ошибку соперника, но не получилось. А по Никишину, это хоккей, незаменимых не бывает. Как будет чувствовать себя на сто процентов, так сразу и выйдет.

— Показалось, что болельщики очень помогли вернуться в игру и выровнять счет. Как ваши ощущения от антуража?

— Согласен с вами полностью, болельщиков слышно и видно, что переживают, помогают, гонят нас вперед. Но опять же, это игра плей-офф, мы не можем бежать забивать, мы тоже должны думать об обороне, поэтому здесь как-то комбинационный хоккей. Оборона на первом месте и воспользоваться ошибкой противника, если он ее допустит, но сегодня счет был 0:1 всю игру, в конце игры удалось сравнять счет. Этого недостаточно пока. Я не очень доволен большинством, не получается, завтра будем разговаривать, смотреть видео, искать, в чем причина, и постараемся улучшить этот компонент.

— Вы же знаете Кузьменко. Что можете по нему сказать?

— Конечно, знаю (смеется). Молодец, он играет от души, от сердца, старается показывать свой лучший хоккей, все должны играть, как он. Хочется пожелать ему дальнейших успехов, но нас сейчас волнует не его игра, а нашей команды. Счет серии вы знаете, нужно находить в себе силы переломить. «Спартак» народная команда, мы будем биться до последней секунды, что бы ни случилось.

— По серии какой позитив. Борьба-борьба?

— Естественно, мы играем против СКА — одной из сильнейших команд лиги, мы прекрасно понимаем все, стараемся найти какие-то слабые места, пока не все получается. Тем не менее, сегодня мы их за три периода переигрывали, но опять же броски нужны. Будем разговаривать, нужно больше лезть на ворота, закрывать вратаря, много этих нюансов, постараюсь достучаться до ребят и в следующей игре показать совсем другой хоккей.

— Вас что-то удивляет в этой серии?

— Нет, меня удивляет, что команда выходит, бьется, как и должно быть в плей-офф. Да, мы, возможно, проигрываем в мастерстве где-то, но желания не отнять у ребят. Желание, способности есть, все на высшем уровне, да, где-то немного не хватает перевести матч в свою пользу. Повторюсь, мы не собираемся сдаваться, только будем заряжены еще больше на следующий матч, чтобы выиграть и сократить отставание.

КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
Кубок Гагарина
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Боб Хартли: «Металлург» заставил «Авангард» заплатить за собственные ошибки»

Судьи отменили три гола «Авангарда» в четвертом матче серии плей-офф с «Металлургом»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
3 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
0 - 0
3 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
2 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
0 - 0
6. Авангард - Металлург
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
2 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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Спартак – СКА
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