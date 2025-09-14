Миронов о поражении «Лады» от СКА: «Говорить нечего, безобразная игра»

Главный тренер «Лады» Борис Миронов подвел итоги матча против СКА (1:6) в FONBET чемпионата КХЛ.

— Хочу извиниться перед болельщиками за игру, которую показала команда. Дисциплина полностью на низком уровне. Опять получали ненужные удаления, противник воспользовался этим и забил голы. Говорить нечего, безобразная игра. Будем разбираться, налаживать дисциплину. Это уже не первая игра у нас. Слишком легко даем шанс противнику, который играет в большинстве, создает моменты, забивает голы.

— В чем проблема в сегодняшней реализации?

— Счет на табло. Посмотрите, вы все там увидите. Моменты есть, но их надо реализовывать. Очень бесхарактерно проиграли. Во втором периоде был всплеск, но потом опять все повалилось. Нужно налаживать дисциплину, убирать ненужные удаления.

— Был ли какой-то серьезный разговор в раздевалке после матча?

— После первого периода пришлось поговорить, удалось достучаться. Ребята услышали, но потом все снова повалилось. После игры мы не стали ругаться, как говорится, после драки кулаками не машут. Прилетим завтра домой, сядем и будем разбираться.

(Екатерина Смирнова)