Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2 Б).

— Понравилась игра, хорошая — кость в кость с первых секунд. Во втором периоде у нас были проблемы в обороне — длинные смены, иногда не успевали смениться, соперник пытался на этом подловить. Да, тяжеловато было — довели матч до буллитов, но везение сегодня на стороне соперника. Вообще мы ждали, что с «Локомотивом» будет тяжело — все 4 звена у них ровные. Но все равно наши ребята — молодцы, старались. Готовимся к следующей игре, — приводит слова тренера сайт красно-белых.

— В связи с чем вы перешли на игру в 6 защитников?

— Это игра, так бывает — ничего страшного. Хотели играть на победу, где-то не стали рисковать — поэтому Савиков и Евенко сегодня сыграли меньше. Олегу было тяжеловато, есть проблемы с пальцем.

— Как оцените игру Йори Лехтеря?

— Он пропустил несколько игр, поэтому было тяжело. Перенес недомогание, была температура — это сказалось на физическом состоянии игрока. Он держался, как бы не было тяжело. Да, нелегко после болезни — но через тренировки он наберет форму.

— Не жалеете о выборе игроков на серию буллитов?

— Нет, у нас все ребята мастеровитые. Нужно было действовать хладнокровно, ювелирно, грамотно — но вратарь тоже может «прочитать» игрока. Буллиты — это «русская рулетка», не хватило везения и удачи. Мастерства у нас точно не меньше. Да, в этот раз буллиты не в нашу пользу — ничего страшного, в следующий раз выиграем.