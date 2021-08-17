Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Борис Миронов ответил на вопрос, насколько он удовлетворен нынешним составом команды.

— Согласитесь ли с тем, что шведским легионерам «Спартака», Петтерссону и Данску еще необходимо время на адаптацию?

— Ребята стараются, работают. Конечно, сейчас для них совсем другой хоккей и другая страна — адаптация нужна. На самом деле, они очень довольны находиться здесь, в команде. Все ребята им помогают, и мы с тренерским штабом много с ними общаемся. Поэтому, думаю, что адаптация пройдет быстро и они втянутся, — цитирует тренера сайт «Спартака».

— Насколько сегодняшний состав оптимален? Видим, что два игрока пока тренируются отдельно.

— Да, два игрока сейчас травмированы — Илья Талалуев и Вячеслав Солодухин. Когда они будут готовы на 100 процентов — тогда и будут играть. Сейчас нет никакой необходимости форсировать их возвращение, чтобы не случилось рецидива травмы. Готовим ребят к сезону — сезон начинается 2 сентября, думаю, что к этому времени все будут готовы.

— А что с Пономаревым?

— Василий тоже пока травмирован. Естественно, мы рассчитываем на него. Сейчас пока он лечится, как только будет готов — думаем, что в центре четвертого звена он может себя зарекомендовать. Опять же, игра все покажет. Переход из детско-юношеского хоккея во взрослый, конечно, иногда кому-то дается тяжело, кому-то легко. Будем смотреть, будем работать — рассмотрим разные связки и звенья. Поэтому, дальше покажет время.

— Первые два центра команды — это Шашков и Лехтеря на данный момент?

— Вы знаете, мы пока пробуем. Пробовали и Петтерссона в центре, и Хохлачева — ищем оптимальные варианты. Сегодня игра показала, что отыграли более-менее хорошо. Будем еще кого-то менять по составу, пробовать — это еще не окончательный состав.

— В чем причина отсутствия Якова Рылова — с ним что-то серьезное?

— Травма. Этот вопрос скорее ко врачу. Пока он лечится, но как только будет готов... Сами понимаете, мы не форсируем возвращение — пока идет предсезонная подготовка. Нам нужно, чтобы игроки были готовы на 100 процентов к началу сезона.

— Вы уже видели в игре Кирилла Слепца?

— Да, он уже играл — мы посмотрели. Пока что он не в оптимальной форме, сейчас отправился в состав «Химика», в Воскресенск. Посмотрим дальше — будем всех пробовать, смотреть в сезоне.

— По капитану команды уже все понятно — изменений не будет?

— Я думаю, что команда будет решать, кто будет капитаном в сезоне. Пока этот вопрос мы особо не рассматривали. Думаю, что игроки сами проголосуют после Кубка Мэра, кто будет капитаном — с кем они пойдут в сезон, это зависит от команды.