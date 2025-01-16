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16 января, 23:14

Михайлов — о Гру: «Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил выбор тренеров на Матч звезд КХЛ.

Команды возглавят Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов.

«Матч звезд — это действительно в большей степени шоу, не соревнование, а развлечение для зрителей. Собираются лучшие по опросам болельщиков. Что касается тренерского состава, с выбором Жамнова, Никитина и Козлова соглашусь. А вот что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд. Вместо него много кого можно было бы пригласить — Разина, Ларионова, Козырева. Возможно, выбор в пользу Гру связан с тем, что он иностранец, не знаю», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Матч всех звезд КХЛ 2025 года пройдет в Новосибирске с 8 по 9 февраля.

Источник: Vprognoze.ru
Хоккей
КХЛ
Борис Михайлов
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2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
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11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
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