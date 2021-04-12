Борис Михайлов считает, что вратарь ЦСКА Юханссон переиграл оппонента в серии со СКА
22:38
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон сумел переиграть своего оппонента из СКА Маркуса Хелльберга в финале Западной конференции, считает двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
«Все игры серии по накалу были очень напряженными, ЦСКА выиграл за счет опыта и мастерства. Скажу, что и «Локомотив», и СКА были очень серьезными соперниками для армейцев, — цитирует Михайлова ТАСС 12 апреля. — Вся команда достойна похвалы, но в первую очередь я бы хотел выделить вратаря Юханссона. Он переиграл оппонентов».
ЦСКА победил в шестом матче полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 2:0 и выиграл серию 4-2.
Юханссон отыграл шестой матч на «ноль» в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне.
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