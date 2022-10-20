Борис Михайлов считает, что у ЦСКА произошел психологический спад после выигрыша Кубка Гаранина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре ЦСКА в последних матчах.

«Победы есть победы, но, как говорит главный тренер Сергей Федоров, есть над чем работать. Включаться надо с первой минуты и играть до последней», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Также он рассказал, как победа в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне отразилась на команде.

«Всегда у команды после достижения цели, выигрыша Кубка Гагарина, появляется психологический спад. Это и произошло с ЦСКА. Плюс поздний выход из отпуска», — добавил 77-летний специалист.

19 октября армейцы одержали победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1). На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (27 очков).