Борис Михайлов подтвердил планы руководства АКМ по вступлению в КХЛ
Член попечительского совета тульского АКМ, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов сообщил, что у руководства клуба есть планы вступить в FONBET КХЛ.
Ранее «СЭ» сообщал, что туляки рассматривают возможность подачи заявки в лигу в сезоне-2025/26.
«Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят. Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», — сказал Михайлов.
Команда АКМ была создана в структуре тульской Академии хоккея имени Б. П. Михайлова. АКМ выступает в ВХЛ, до этого академия была представлена в МХЛ и НМХЛ. В 2024 году туляки впервые вышли в финал ВХЛ, где уступили альметьевскому «Нефтянику».
В сезоне-2024/25 в КХЛ выступают 23 клуба из 4 стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
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|10
|9
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|10
|20
|10
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|4
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|11
|21
|5
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|13
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|10
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|18
|9
|9
|19
|8
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|19
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|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
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|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
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|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
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|28.10
|17:00
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Трактор – Автомобилист
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|19:30
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СКА – Сибирь
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