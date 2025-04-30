Хоккей
30 апреля, 14:23

Михайлов резко опроверг информацию о ссоре с президентом ЦСКА Есмантовичем: «Это просто фейки!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о ссоре с президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Михайлов не разговаривает с Есмантовичем из-за разногласий по поводу будущего главного тренера команды.

— Кто-кто перестал общаться? Кто вам такую глупость сказал! Это просто фейки! Глупость какая-то. Я хочу видеть Игоря Ларионова на посту главного тренера? У нас есть специальный отдел, который занимается этим делом. Я этим не занимаюсь.

— Соотвественно, не предлагали никого?

— Вы что, разведчик? Я этим делом не занимаюсь.

С марта 2024 года по апрель 2025-го ЦСКА возглавлял Илья Воробьев. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.

Армейцы не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.

ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
Игорь Есмантович
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • Евгеша Батиков за КПРФ

    легенда хоккея не хочет ссориться с представителем воронежского села, где вместо "морковь" говорят "морква"))) какой стыд)))

    30.04.2025

  • andrey7773

    А надо было его послать .

    30.04.2025

    Голдобин заявил о желании сыграть за футбольный «Спартак»: «Не так хорош, но в девяточку красиво положить могу»
