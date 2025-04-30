Михайлов резко опроверг информацию о ссоре с президентом ЦСКА Есмантовичем: «Это просто фейки!»
Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о ссоре с президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Михайлов не разговаривает с Есмантовичем из-за разногласий по поводу будущего главного тренера команды.
— Кто-кто перестал общаться? Кто вам такую глупость сказал! Это просто фейки! Глупость какая-то. Я хочу видеть Игоря Ларионова на посту главного тренера? У нас есть специальный отдел, который занимается этим делом. Я этим не занимаюсь.
— Соотвественно, не предлагали никого?
— Вы что, разведчик? Я этим делом не занимаюсь.
С марта 2024 года по апрель 2025-го ЦСКА возглавлял Илья Воробьев. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.
Армейцы не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -