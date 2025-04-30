Михайлов резко опроверг информацию о ссоре с президентом ЦСКА Есмантовичем: «Это просто фейки!»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о ссоре с президентом армейского клуба Игорем Есмантовичем.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Михайлов не разговаривает с Есмантовичем из-за разногласий по поводу будущего главного тренера команды.

— Кто-кто перестал общаться? Кто вам такую глупость сказал! Это просто фейки! Глупость какая-то. Я хочу видеть Игоря Ларионова на посту главного тренера? У нас есть специальный отдел, который занимается этим делом. Я этим не занимаюсь.

— Соотвественно, не предлагали никого?

— Вы что, разведчик? Я этим делом не занимаюсь.

С марта 2024 года по апрель 2025-го ЦСКА возглавлял Илья Воробьев. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.

Армейцы не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.