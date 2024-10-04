Михайлов — об игре ЦСКА: «Команда новая, еще строится. Нужно потерпеть»
Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» оценил игру армейцев на старте сезона.
— Как вам работа Ильи Воробьева? Есть уверенность, что уже в этом сезоне армейцы снова будут бороться за чемпионство?
— В данный момент я уверен только в том, что перед ЦСКА правильно поставлена задача — завоевать Кубок Гагарина. Другой цели у нашего клуба быть не может. К сожалению, игра пока далека от идеала. Явно не хватает стабильности. Но ничего, команда новая, еще строится. Нужно потерпеть.
В ЦСКА собраны молодые и очень перспективные хоккеисты. В том числе ребята, которые вернулись из Северной Америки. Они считают себя игроками уровня НХЛ, хотя не каждому удалось там себя проявить. Поэтому сейчас с точки зрения психологии им надо кое-что поменять. Здесь-то не АХЛ, а КХЛ — вторая по силе лига мира!
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|5
|5
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|8
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|12
|5
|7
|10
|9
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|4
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|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
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|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
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|2
|10
|5
|4.10
|19:00
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Ак Барс – Амур
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