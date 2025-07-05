Михайлов о переезде «Куньлуня» на «СКА-Арену»: «Не знаю, по каким причинам принято такое решение»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о том, что «Куньлунь» в следующем сезоне КХЛ будет играть на «СКА-Арене».

«Не знаю, по каким причинам принято такое решение. Видимо, из-за того, что СКА там играть не будет, а загружать арену все равно надо. Что тут можно сказать... Конечно, команда в таком дворце в мастерстве прибавить не сможет», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Также Михайлов считает, что на «Куньлунь» в Санкт-Петербурге не будут ходить зрители.

«В Мытищах на нее ходили, но очень мало. В Санкт-Петербурге, возможно, вообще ходить не будут, хотя это куда больший по размерам город», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

«Куньлунь» был основан в 2016 году и изначально домашние матчи команды проходили на арене «Леспортс-центр» в Пекине. С сезона КХЛ-2020/21 китайская команда играла на «Арене Мытищи».

«СКА-Арена» была построена в 2023 году и вмещает 21 500 зрителей. В прошлом сезоне «Куньлунь» занял 9-е место в Западной конференции.