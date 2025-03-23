Майоров — о сопернике «Спартака» в плей-офф КХЛ: «Северсталь» — это лучше, чем играть со СКА или ЦСКА»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о сопернике «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Ну и что такого, что играть будут с «Северсталью»? Я думаю, что это лучше, чем играть со СКА или ЦСКА. В чем будет разница в сравнении с прошлым годом? Я не знаю», — сказал Майоров «СЭ».

«Спартак» закончил розыгрыш FONBET чемпионата КХЛ на третьем месте, набрав в Западной конференции 87 очков в 68 матчах. В плей-офф красно-белые сыграют с «Северсталью». Первая встреча состоится 26 марта в 19:30 на арене «Мегаспорт».

Александр Абустин