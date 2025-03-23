Майоров — об игре Голдобина, Мальцева и Морозова: «От них ждали чуда, а они не смогли его организовать»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» оценил игру хоккеистов «Спартака» в FONBET чемпионате КХЛ.

«Довольно ровно команда сыграла. В первой половине чемпионата хорошо смотрелся Филин, на него все обращали внимание. Также можно выделить Пашина. Лидеры, от которых ждали чуда, не смогли его организовать. Я имею в виду таких игроков, как Голдобин, Мальцев и Морозов. Но это обычное являение в спорте: год на год не приходится. Самое главное — сохранять стабильность, она нужна каждому спортсмену, и он должен доказывать свое Я», — сказал Майоров «СЭ».

«Спартак» закончил розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ на третьем месте в Западной конференции, набрав 87 очков в 68 матчах. В плей-офф красно-белые сыграют с «Северсталью». Первая встреча состоится 26 марта в 19:30 на арене «Мегаспорт».

Александр Абустин