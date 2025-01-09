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Сегодня, 12:56

Майоров — о победе «Спартака» над СКА: «Красно-белые были конкретнее, не увидел у петербуржцев тактическую нить»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над СКА (5:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Матч оставил хорошие впечатления. «Спартак» сыграл очень организованно. Хожу почти регулярно на игры и могу сказать, что далеко не во всех матчах они выглядят так, как выглядели в игре против СКА. Хотя, безусловно, остаются проблемы. Что касается СКА, то я не увидел, чтобы там была какая-либо тактическая нить, она должна просматриваться обязательно. Конечно, если команда проигрывает крупно, то сохранить эту нить очень сложно: начинается разброс и шатание. Каждый шашки наголо, давайте будем отыгрываться, в результате все рушится и нет никакой цельности. «Спартак» заслуженно выиграл, он был конкретнее», — сказал Майоров «СЭ».

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.

«Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.

Александр Абустин

ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Борис Майоров
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 45 10 35 24
12 Амур 43 9 34 23
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