Боргстрем намерен остаться в НХЛ. На игрока претендовал «Йокерит»

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри оценил шансы на появление в команде нападающего системы «Флориды» Хенрика Боргстрема.

— Сейчас это пустые разговоры. Боргстрем намерен остаться в НХЛ, — цитирует Курри Iltalehti.

В нынешнем сезоне 22-летний финн сыграл всего четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков. Большую часть сезона Боргстрем провел в в АХЛ. В 49 матчах регулярного чемпионата в его активе 23 (11+12) очка.

Боргстрем был выбран «Флоридой» под общим 23-м номером на драфте-2016.