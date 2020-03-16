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Больше половины игроков КХЛ опасаются коронавируса

04:00
Опрос хоккеистов КХЛ.
Опрос хоккеистов КХЛ.
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56% игроков КХЛ опасаются пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.Мы провели глобальный опрос хоккеистов КХЛ. 60 процентов — за остановку плей-офф

— Сам не боюсь, но переживаю за пожилых и людей со слабым здоровьем, которых могу нечаянно заразить, — отметил один из игроков.

— Доля опасений есть, но, тем не менее, не паникую, -добавил второй. — На тренировках пользуемся персональными бутылками с водой и полотенцами, лишний раз руки друг другу не жмем. Моем руки. Дома поддерживаем уровень температуры и влажности воздуха.

— Мне без разницы, — рассказал третий хоккеист. — Думаю, иммунитет выдержит, но близких заражать не хочу. Получается, что боюсь — если по всему миру распространился вирус, и это доказано, то вспышка в России тоже будет, — вопрос времени.

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