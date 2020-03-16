Больше половины игроков КХЛ опасаются коронавируса

56% игроков КХЛ опасаются пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса «СЭ».

— Сам не боюсь, но переживаю за пожилых и людей со слабым здоровьем, которых могу нечаянно заразить, — отметил один из игроков.

— Доля опасений есть, но, тем не менее, не паникую, -добавил второй. — На тренировках пользуемся персональными бутылками с водой и полотенцами, лишний раз руки друг другу не жмем. Моем руки. Дома поддерживаем уровень температуры и влажности воздуха.

— Мне без разницы, — рассказал третий хоккеист. — Думаю, иммунитет выдержит, но близких заражать не хочу. Получается, что боюсь — если по всему миру распространился вирус, и это доказано, то вспышка в России тоже будет, — вопрос времени.