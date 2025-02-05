Больше «Ак Барса» только «Авангард» забивал СКА в Санкт-Петербурге

«Ак Барс» разгромил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге.

Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.

Все матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 6+ голов

Дата Тренер Вратари Матч 06.02.2024 Роман Ротенберг Серебряков, Мойсевич Авангард (г) — 5:9 04.02.2025 Роман Ротенберг Плешков, Мойсевич Ак Барс (д) — 3:8 25.11.2011 Вацлав Сикора Штепанек Динамо М (г) — 4:7 10.04.2023 Роман Ротенберг Николаев, Подъяпольский ЦСКА (д) — 3:7 16.01.2025 Роман Ротенберг Мойсевич, Заврагин Северсталь (д) — 4:7

Все матчи, кроме игры с ЦСКА, проходили в регулярном чемпионате.