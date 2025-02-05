Больше «Ак Барса» только «Авангард» забивал СКА в Санкт-Петербурге
«Ак Барс» разгромил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге.
Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.
Все матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 6+ голов
|Дата
|Тренер
|Вратари
|Матч
|06.02.2024
|Роман Ротенберг
|Серебряков, Мойсевич
|Авангард (г) — 5:9
|04.02.2025
|Роман Ротенберг
|Плешков, Мойсевич
|Ак Барс (д) — 3:8
|25.11.2011
|Вацлав Сикора
|Штепанек
|Динамо М (г) — 4:7
|10.04.2023
|Роман Ротенберг
|Николаев, Подъяпольский
|ЦСКА (д) — 3:7
|16.01.2025
|Роман Ротенберг
|Мойсевич, Заврагин
|Северсталь (д) — 4:7
Все матчи, кроме игры с ЦСКА, проходили в регулярном чемпионате.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
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|17:00
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