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Сегодня, 02:55

Больше «Ак Барса» только «Авангард» забивал СКА в Санкт-Петербурге

Кирилл Бурдаков
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«Ак Барс» разгромил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге.

Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.

Все матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 6+ голов

Дата Тренер Вратари Матч
06.02.2024 Роман Ротенберг Серебряков, Мойсевич Авангард (г) — 5:9
04.02.2025 Роман Ротенберг Плешков, Мойсевич Ак Барс (д) — 3:8
25.11.2011 Вацлав Сикора Штепанек Динамо М (г) — 4:7
10.04.2023 Роман Ротенберг Николаев, Подъяпольский ЦСКА (д) — 3:7
16.01.2025 Роман Ротенберг Мойсевич, Заврагин Северсталь (д) — 4:7

Все матчи, кроме игры с ЦСКА, проходили в регулярном чемпионате.

Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота СКА в&nbsp;матче КХЛ 4&nbsp;февраля. «Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК СКА
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«Ак Барс» третий раз в истории КХЛ забили 6 голов к первому перерыву
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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