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Болельщиков «Ак Барса» пустят на трибуну на матч с «Салаватом» только после исполнения гимна Башкортостана

18:20
Болельщики «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс».
Болельщики «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс».
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Как стало известно «СЭ», руководство «Салавата Юлаева» разрешило допуск болельщиков «Ак Барса» на гостевую трибуну в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина только после исполнения гимна Башкортостана.

Напомним, что ранее Всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков казанцев, так как фанаты «Ак Барса» скандировали кричалки во время исполнения гимна Башкирии на «Уфа Арене».

(Алексей Шевченко)

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