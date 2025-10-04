Болельщики «Трактора» вывесили баннер в адрес Кузнецова: «Кузя, в Челябинске лучше торчать!»

Болельщики «Трактора» во время матча FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» растянули баннер с обращением к воспитаннику челябинского клуба Евгению Кузнецову.

«Кузя #92, в Челябинске лучше торчать!» — гласила надпись на баннере.

1 октября 33-летний Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом». Позднее хоккеист рассказал, что был готов играть за «Трактор», однако не дождался предложения от челябинского клуба.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. Питерцы расторгли контракт с форвардом в апреле 2025 года.