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Болельщики ЦСКА растянули баннер про Никитина на матче с рижским «Динамо»

15:58
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Фан-сектор ЦСКА на первой домашней игре сезона-2021/22 скандировал имя бывшего главного тренера клуба Игоря Никитина.

Болельщики также растянули баннер, на котором написано: «Игорь Валерьевич, огромное спасибо!»

Никитин покинул пост главного тренера клуба в июле. Команду возглавил Сергей Федоров.

Под руководством Никитина ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в 2019 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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