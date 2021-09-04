Болельщики ЦСКА растянули баннер про Никитина на матче с рижским «Динамо»
15:58
Фан-сектор ЦСКА на первой домашней игре сезона-2021/22 скандировал имя бывшего главного тренера клуба Игоря Никитина.
Болельщики также растянули баннер, на котором написано: «Игорь Валерьевич, огромное спасибо!»
Никитин покинул пост главного тренера клуба в июле. Команду возглавил Сергей Федоров.
Под руководством Никитина ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в 2019 году.
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