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Болельщики «Ак Барса» сами оплатят штраф в 100 тысяч рублей за срыв исполнения гимна Башкирии

18:31
Болельщики «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс».
Болельщики «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс».
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Как стало известно «СЭ», болельщики «Ак Барса» приняли решение самим выплатить штраф в 100 тысяч рублей, наложенный КХЛ на казанский клуб. Это случилось из-за скандирования кричалок фанатами во время исполнения гимна Башкирии перед третьим матчем серии против «Салавата Юлаева».

Также, по нашим данным, сегодня, 22 марта, фан-клубы «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» должны были провести товарищеский матч, но уфимцы после вчерашнего инцидента отказались от игры.

(Артур Хайруллин)

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