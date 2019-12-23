Болельщики «Ак Барса» а капелла спели российский гимн в Швейцарии после ошибки организаторов
21:47
Как уже сообщал «СЭ», на вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» случилась техническая накладка с гимном России. Организаторы поставили не ту запись.
Они пытались исправить ситуацию, но снова заиграла не та музыка. Тогда им на помощь пришли российские болельщики, которые исполнили гимн а капелла. (Игорь Еронко)
А актуальный болельщики Ак Барса спели а капелла pic.twitter.com/dqkLvtimhM— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019
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