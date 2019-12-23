Болельщики «Ак Барса» а капелла спели российский гимн в Швейцарии после ошибки организаторов

Как уже сообщал «СЭ», на вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» случилась техническая накладка с гимном России. Организаторы поставили не ту запись.

Они пытались исправить ситуацию, но снова заиграла не та музыка. Тогда им на помощь пришли российские болельщики, которые исполнили гимн а капелла. (Игорь Еронко)