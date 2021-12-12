Болельщик ЦСКА рассказал о причинах своего задержания на матче КХЛ в Ярославле

Задержанный в Ярославле болельщик ЦСКА Дмитрий в разговоре с «СЭ» рассказал о задержании армейских фанатов в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

«Я вышел в середине первого периода с сектора в туалет, как тут же ко мне пристали двое и попросили пройти с ними. Причина задержания — нахождение на стадионе без защитной маски. Меня отвезли в местное отделение на освидетельствование. Употреблял ли я алкоголь? Конечно, я пропустил пару кружек пива, но за это же не имеют права забирать в отделение. Посмотрим, что будет дальше. Я уже 3,5 часа сижу у них тут, жду каких-то поручений. Не знаю, чем все это закончится, но пока я на связи», — сказал задержанный болельщик ЦСКА в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

12 декабря в Ярославле на «Арене-2000» пять болельщиков ЦСКА задержали по ходу матча КХЛ против «Локомотива». Их вывели прямо с сектора.