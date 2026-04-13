Болельщик «Авангарда» скончался в больнице после того, как ему стало плохо у касс арены

Госпитализированный перед началом матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) болельщик «Авангарда» Алексей Зуев скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале омского клуба.

В воскресенье «Авангард» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Болельщику стало плохо у касс арены, из-за чего его в срочном порядке госпитализировали. В больнице мужчина скончался.

«Врачи боролись за жизнь Алексея, но, к сожалению, спасти его не удалось. «Авангард» приносит искренние соболезнования родным, близким и соратникам Алексея», — говорится в сообщении клуба.

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