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Богдан Якимов переходит в СКА

15:56
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«Северсталь» и СКА совершили обмен. В Санкт-Петербург отправится нападающий Богдан Якимов. Череповчане получат денежную компенсацию, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем чемпионате форвард провел 59 матчей в составе «Северстали», набрав в них 19 (9+10) баллов за результативность.

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Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42653/1/

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