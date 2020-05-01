Богдан Якимов переходит в СКА
15:56
«Северсталь» и СКА совершили обмен. В Санкт-Петербург отправится нападающий Богдан Якимов. Череповчане получат денежную компенсацию, сообщает официальный сайт клуба.
?Богдан Якимов переходит в СКА.— HC Severstal (@severstalclub) May 1, 2020
ХК «Северсталь» и СКА совершили обмен. В Санкт-Петербург отправится нападающий Богдан Якимов. Наш клуб получит денежную компенсацию.
? Спасибо за игру, Богдан! pic.twitter.com/Fwgyb3fowM
В прошедшем чемпионате форвард провел 59 матчей в составе «Северстали», набрав в них 19 (9+10) баллов за результативность.
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