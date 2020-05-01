?Богдан Якимов переходит в СКА.



ХК «Северсталь» и СКА совершили обмен. В Санкт-Петербург отправится нападающий Богдан Якимов. Наш клуб получит денежную компенсацию.



? Спасибо за игру, Богдан! pic.twitter.com/Fwgyb3fowM