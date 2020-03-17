Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии сезон в КХЛ был приостановлен на неделю.

— Тревоги нет, — цитируют Киселевича «Извсетия». — В принципе, как я понимаю, наш медицинский штаб делает все возможное. Мы просто ждем решения. Так, чтобы я испугался с кем-то играть из-за того, что там что-то передастся... Страха такого нет.

— Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев недавно выкладывал фото пустых прилавков в одном из магазинов Нью-Йорка, где все раскуплено из-за ситуации с коронавирусом. Вы в Москве с этим не сталкивались?

— Пока нет.

— Говорят, уже гречку сложно купить...

— Я жену попросил купить гречку — она пока смеется.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.